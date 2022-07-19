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«Тоттенхэм» сделал приоритетной целью трансфер Дзаньоло

19 Июля 2022 • 20:38 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может стать приоритетным и последним трансфером «Тоттенхэма» в этом межсезонье.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте ищет полузащитника, способного добавить креатива в центральную зону, и Дзаньоло является главной целью на эту роль, сообщает Calciomercato.

Ранее на эту позицию рассматривался Кристиан Эриксен, но датчанин предпочел подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Также были сообщения, что Дзаньоло интересуется «Ювентус», однако «Рома» и туринский клуб не смогли согласовать условия трансфера.

В прошедшем сезоне Дзаньоло провел в Серии А 28 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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