Кюрзава может продолжить карьеру в «Лидсе» или «Эвертоне»

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может перейти в АПЛ. Игроком интересуются «Лидс» и «Эвертон».

В последнее время футболист не выходил на поле в составе парижского клуба, и является одним из игроков, которые не входят в планы нового тренерского штаба, сообщает Media Foot.

В свою очередь, «Лидс» и «Эвертон» провели не самый удачный сезон в АПЛ и нуждаются в усилении. После ухода Лейтона Бэйнса «Эвертон» так и не смог найти адекватную замену на левом фланге обороны. «Лидс» также испытывает проблему на этой позиции.

Кюрзава в прошедшем сезоне не провел ни одного матча в чемпионате Франции и переход в клуб АПЛ мог бы стать отличным шансом реанимировать карьеру.