Тен Хаг готов активировать пункт о продлении контракта Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует попросить руководство клуба активировать пункт о продлении контракта нападающего Криштиану Роналду.

Португалец первоначально присоединился к «МЮ» прошлым летом по двухлетнему соглашению до 2023 года. Но если «Манчестер Юнайтед» активирует пункт о продлении, Роналду может быть связан контрактом до 2024 года. Это не только улучшит шансы сохранить футболиста в команде, но и поднимет его цену на трансферном рынке.

Тен Хаг может обратиться к руководство с такой просьбой, утверждает Daily Telegraph. Ранее голландский наставник однозначно заявил, что желает сохранить португальца в команде.

«Криштиану Роналду не продается. Я планировал начать сезон с ним и с нетерпением жду начала работы с футболистом. Ситуация с тех пор не изменилась», - сказал тен Хаг.

В прошедшем сезоне Роналду провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.