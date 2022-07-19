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​Гвардиола отказался от Неймара в «Манчестер Сити» - названа причина слухи

19 Июля 2022 • 18:15 Комментировать (2)

«ПСЖ» не прочь в летнее трансферное окно расстаться с Неймаром. После подписания дорогостоящего контракта с Килианом Мбаппе гранду Лиги 1 было бы полезно продать Неймара. При таком раскладе французы бы получили средства за трансфер и существенно сократили бы зарплатную ведомость.

По данным Le Parisien, «ПСЖ» предлагал Неймара «Манчестер Сити». Предложение донесли до главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, однако он отказался. По данным источника, такое решение испанца продиктовано опасениями – Гвардиола побоялся, что Неймар может нарушить гармонию в составе команды.

Напомним, что Неймар является самым дорогим футболистом в истории. В своё время «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола Неймар Трансферы футбола - лето 2022
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