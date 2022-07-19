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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» без Роналду забил 11 голов в трёх матчах

19 Июля 2022 • 16:33 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» продолжает готовиться к новому сезону без Криштиану Роналду. Звёздный португалец хочет сменить клубную прописку летом, чтобы играть в розыгрыше Лиги чемпионов, куда «красные дьяволы» квалифицироваться не смогли.

Можно говорить о том, что отсутствие Криштиану Роналду в линии нападения не оказало негативного влияния на атакующий потенциал «Манчестер Юнайтед». В трёх прошедших товарищеских матчах летнего межсезонья команда Эрика тен Хага смогла забить сразу 11 голов – 4:0, 4:1, 3:1.

Напомним, что новый чемпионат Англии стартует в августе. В стартовом туре АПЛ соперником «Манчестер Юнайтед» будет «Брайтон».  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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