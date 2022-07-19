​«Манчестер Юнайтед» снова победил в предсезонке

Результаты товарищеских матчей в предсезонке не важны, но в то же время они могут добавлять игрокам уверенности. «Манчестер Юнайтед», например, во вторник выиграл и третий летний товарищеский матч. На этот раз команда Эрика тен Хага в Мельбурне одолела соотечественников из «Кристал Пэлас». «Красные дьяволы» победили со счётом 3:1, за них забили Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Джедон Санчо.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1).

Добавим, что чемпионат Англии сезона 2022/2023 стартует в августе. Первым соперником «Манчестер Юнайтед» будет «Брайтон».