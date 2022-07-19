Джеймс – о любимой позиции: «Буду играть там, куда меня поставит тренер»

Защитник «Челси» Рис Джеймс ответил на вопрос о своей любимой позиции. Напомним, что англичанин может выступать в обороне как на правом фланге, так и в центре при схеме с тремя центральными защитниками. Также Рис способен отыграть опорного хавбека.

«Я не особо слушаю рассуждения касательно своей позиции. Я готов и буду играть там, куда меня поставит тренер. Но если говорить лично обо мне, то я предпочитаю выступать на позиции вингбека», – цитирует Джеймса официальный сайт «Челси».

Напомним, что Джеймс в прошлом сезоне забил 5 голов и отдал 9 результативных передач в АПЛ, при этом выступая на правом фланге обороны.