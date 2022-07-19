Ремсдейл – о Жезусе: «У него невероятный талант»

Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл остался под впечатлением от игры новичка команды Габриэля Жезуса, который уже успел отличиться первыми голами за «канониров» в товарищеских матчах против «Нюрнберга» и «Эвертона».

«У него невероятный талант, он делает всё ради победы. Конечно, его одного недостаточно, чтобы превратить клуб в серьёзного претендента на трофеи, но если мы возьмём у него хотя бы 1% менталитета, это определённо пойдёт нам на пользу», – цитирует Ремсдейла Football Daily.

Напомним, что Ремсдейл перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Шеффилд Юнайтед», после чего вытеснил из основного состава голкипера Бернда Лено.