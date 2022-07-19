Сабалета: «Стерлинг должен вести себя уважительно по отношению к «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета призвал Рахима Стерлинга вести себя уважительно по отношению к «горожанам». Напомним, что англичанин перебрался в лондонский «Челси» за 50 миллионов евро.

«Рахим был невероятен в «Манчестер Сити», мы желаем ему всего наилучшего. Когда ты покидаешь этот клуб, тебе нужно приятно о нём отзываться. Стерлинг должен вести себя уважительно по отношению к «Манчестер Сити», – заявил Сабалета в интервью Football Daily.

Сабалета выступал со Стерлингом в «Манчестер Сити» на протяжении двух сезонов, после чего покинул «горожан» и перебрался в «Вест Хэм».