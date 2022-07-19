Гилмор – об аренде в «Норвиче»: «Было тяжело»

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор оценил свой прогресс в составе «Норвича», за который футболист в прошлом сезоне выступал на правах аренды. Напомним, что по итогам кампании «канарейки» заняли последнее место в Английской премьер-лиге и вернулись обратно в Чемпионшип.

«Это был очень тяжёлый сезон. Я пошёл туда, чтобы демонстрировать свой лучший футбол. В некоторых матчах это получалось, а в некоторых нет. Тем не менее, я вынес из этого опыт и готов двигаться дальше», – цитирует Гилмора The Telegraph.

Напомним, что Гилмор в позапрошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси». В «Норвич» футболиста позвал тренер Даниэль Фарке, который был уволен в ходе прошлой кампании.