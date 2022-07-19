Марсьяль забил за «МЮ» в третьем матче подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вновь отметился голом за команду Эрика тен Хага. Сегодняшний мяч в ворота «Кристал Пэлас» стал для француза третьим подряд в трёх последних матчах.

Напомним, что ранее Марсьяль отметился забитыми голами в ворота «Ливерпуля» и австралийского «Мельбурн Виктори». При этом в каждом из тех матчей, где Антони забивал, «Манчестер Юнайтед» уверенно выигрывал.

Ранее сообщалось, что Марсьяль не входит в планы нового тренера команды Эрика тен Хага. Вторую половину прошлого сезона француз провёл на правах аренды в составе «Севильи», за которую не смог забить ни одного гола.