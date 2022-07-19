Зинченко уже сегодня может стать новичком «Арсенала»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко уже сегодня может стать новичком лондонского «Арсенала». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, футболист сборной Украины может вечером пройти медосмотр в стане «канониров» и подписать свой контракт.

Сумму сделки, как и сообщалось ранее, должна составить 40 миллионов евро. Главный тренер «Манчестер Сити» хотел бы видеть в своём составе вместо Зинченко защитника «Брайтона» Марка Кукурелью, за которого «чайки» хотят 60 миллионов евро.

Напомним, что Зинченко уже работал с Микелем Артетой, когда испанец был ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».