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«Аякс» близок к покупке трансферной цели «МЮ»

19 Июля 2022 • 13:53 Комментировать

Амстердамский «Аякс» находится в шаге от приобретения Брайна Бробби из немецкого «РБ Лейпцига». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что амстердамский клуб в данный момент согласовывает с «РБ Лейпцигом» последние детали трансфера. Сам футболист несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» хочет вернуться в «Аякс», в составе которого выступал в прошлом сезоне на правах аренды, но при этом Бробби также является воспитанником амстердамской команды.

В прошлой кампании Бробби отметился 7 голами и одним ассистом в 11 матчах чемпионата Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Брайн Бробби
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