«Аякс» близок к покупке трансферной цели «МЮ»

Амстердамский «Аякс» находится в шаге от приобретения Брайна Бробби из немецкого «РБ Лейпцига». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что амстердамский клуб в данный момент согласовывает с «РБ Лейпцигом» последние детали трансфера. Сам футболист несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» хочет вернуться в «Аякс», в составе которого выступал в прошлом сезоне на правах аренды, но при этом Бробби также является воспитанником амстердамской команды.

В прошлой кампании Бробби отметился 7 голами и одним ассистом в 11 матчах чемпионата Нидерландов.