«Вулверхэмптон» отдал самого дорогого игрока в своей истории в аренду в «Андерлехт»

Английский «Вулверхэмптон» объявил о том, что нападающий Фабиу Силва проведёт следующий сезон на правах аренды за бельгийский «Андерлехт». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте «волков».

Что интересно, Силва является самым дорогим футболистом в истории «Вулверхэмптона». Два года назад «волки» выложили за нападающего «Порту» 40 миллионов евро. Даже Рауль Хименес в своё время обошёлся клубу на два миллиона дешевле.

За два года Силва не смог стать основным нападающим «Вулверхэмптона». В прошлой кампании футболист не забил ни одного гола за 22 матча в Английской премьер-лиге.