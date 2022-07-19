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«Вулверхэмптон» отдал самого дорогого игрока в своей истории в аренду в «Андерлехт»

19 Июля 2022 • 13:22 Комментировать

Английский «Вулверхэмптон» объявил о том, что нападающий Фабиу Силва проведёт следующий сезон на правах аренды за бельгийский «Андерлехт». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте «волков».

Что интересно, Силва является самым дорогим футболистом в истории «Вулверхэмптона». Два года назад «волки» выложили за нападающего «Порту» 40 миллионов евро. Даже Рауль Хименес в своё время обошёлся клубу на два миллиона дешевле.

За два года Силва не  смог стать основным нападающим «Вулверхэмптона». В прошлой кампании футболист не забил ни одного гола за 22 матча в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Андерлехт Фабиу Силва Трансферы футбола - лето 2022
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