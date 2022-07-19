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Переход Аспиликуэты в «Барселону» выглядит неизбежным

19 Июля 2022 • 13:07 Комментировать

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта с большой долей вероятности станет футболистом «Барселоны». По информации от журналиста Маттео Моретто, переход испанца в стан «сине-гранатовых» является вопросом времени.

В данный момент «Челси» активно изучает возможность заменить Аспиликуэту другими футболистами. Что интересно, главной целью клуба на замену своему капитану является Жюль Кунде из «Севильи», которого также хочет приобрести сама «Барселона».

Помимо Аспиликуэты на «Камп Ноу» может оказаться другой испанский защитник «синих» – Маркос Алонсо, который ранее ясно дал понять, что хочет вернуться в Ла Лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Трансферы футбола - лето 2022
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