Спенс – о переходе в «Тоттенхэм»: «Исполнилась моя мечта»

Новичок «Тоттенхэма» Джед Спенс поделился эмоциями после подписания контракта с командой Антонио Конте. Напомним, что английский защитник из «Мидлсбро» обошёлся «шпорам» в 15 миллионов евро.

«Исполнилась моя мечта. Я всегда мечтал играть в Английской премьер-лиге за такой большой клуб, как «Тоттенхэм». Это невероятно. Я благодарен за то, что нахожусь здесь и намерен сполна воспользоваться данной мне возможностью», – цитирует Спенса официальный сайт «Тоттенхэма».

Напомним, что Спенс прошлый сезон провёл на правах аренды за «Ноттингем Форест», у которого не хватило денег на выкуп футболиста на постоянной основе.