Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Тен Хаг ценит Дюмфриса, но пока никаких переговоров нет»

19 Июля 2022 • 12:53 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо прояснил ситуацию с возможным трансфером полузащитника «Интера» Дензела Дюмфриса в «Манчестер Юнайтед».

«Эрик тен Хаг ценит Дюмфриса, но на данный момент никаких переговоров с миланским «Интером» нет», - сообщил инсайдер.

Ранее была информация, что наставник «МЮ» будет стараться приобрести правого защитника. Однако, Романо подчеркнул, что такой трансфер может быть осуществлен только в том случае, если клуб покинет Аарон Уан-Биссака.

В прошедшем сезоне Дюмфрис провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака Дензел Дюмфрис Фабрицио Романо Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» близок к покупке трансферной цели «МЮ»
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отдал самого дорогого игрока в своей истории в аренду в «Андерлехт»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Переход Аспиликуэты в «Барселону» выглядит неизбежным
13:04 · Англия. Премьер-лига
Спенс – о переходе в «Тоттенхэм»: «Исполнилась моя мечта»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Тен Хаг ценит Дюмфриса, но пока никаких переговоров нет»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Рамсдейл: «Буду ли я на чемпионате мира – это вопрос»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы ищем опорника, но нужно купить правильного игрока»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду переживает, что Месси обойдёт его по голам в Лиге чемпионов 2
12:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о трансфере де Йонга в «МЮ»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» присматривается к нападающему «Ренна»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Между «Атлетико» и Роналду нет ничего серьёзного 1
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Спенса 1 официально
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» обозначил новую трансферную цель
11:32 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо не считает «Манчестер Юнайтед» фаворитом Премьер-лиги
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус», «Интер» и «ПСЖ» поспорят за 19-летнего таланта из «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем