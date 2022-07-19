Романо: «Тен Хаг ценит Дюмфриса, но пока никаких переговоров нет»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо прояснил ситуацию с возможным трансфером полузащитника «Интера» Дензела Дюмфриса в «Манчестер Юнайтед».

«Эрик тен Хаг ценит Дюмфриса, но на данный момент никаких переговоров с миланским «Интером» нет», - сообщил инсайдер.

Ранее была информация, что наставник «МЮ» будет стараться приобрести правого защитника. Однако, Романо подчеркнул, что такой трансфер может быть осуществлен только в том случае, если клуб покинет Аарон Уан-Биссака.

В прошедшем сезоне Дюмфрис провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.