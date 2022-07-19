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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рамсдейл: «Буду ли я на чемпионате мира – это вопрос»

19 Июля 2022 • 12:34 Комментировать

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл поделился своим мнением по поводу конкуренции за место в воротах сборной Англии.

«Джордан Пикфорд всегда был огромным препятствием на пути к «номеру один» в сборной. Он потрясающий игрок. Но есть еще и Ник Поуп, Сэм Джонстон, Дин Хендерсон. Мы все собираемся играть в Премьер-лиге в этом году, так что вопрос о моем стопроцентном месте в заявке на чемпионат мира еще не решен», - сказал Рамсдейл в интервью Sky Sports.

Чемпионат мира в Катаре начнется в конце ноября. Финальный матч запланирован на 18 декабря.

В прошедшем сезоне голкипер провел в АПЛ 34 игры, пропустив в них 39 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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