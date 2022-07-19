Тен Хаг: «Мы ищем опорника, но нужно купить правильного игрока»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о намерениях команды приобрести опорного полузащитника. Напомним, что практически всё лето «красные дьяволы» пытаются подписать Френки де Йонга из каталонской «Барселоны».

«Мы ищем футболиста, который может сыграть опорного полузащитника, но нам нужно купить правильного игрока. Если же мы не сможем такого найти, нам придётся справляться с тем, что есть и добиваться прогресса», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

В конце прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» лишился Неманью Матича, который как раз выступал на позиции опорного полузащитника. Сербский хавбек перебрался на правах свободного агента в «Рому».