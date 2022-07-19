Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Мы ищем опорника, но нужно купить правильного игрока»

19 Июля 2022 • 12:24 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о намерениях команды приобрести опорного полузащитника. Напомним, что практически всё лето «красные дьяволы» пытаются подписать Френки де Йонга из каталонской «Барселоны».

«Мы ищем футболиста, который может сыграть опорного полузащитника, но нам нужно купить правильного игрока. Если же мы не сможем такого найти, нам придётся справляться с тем, что есть и добиваться прогресса», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

В конце прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» лишился Неманью Матича, который как раз выступал на позиции опорного полузащитника. Сербский хавбек перебрался на правах свободного агента в «Рому».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
12:53 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Тен Хаг ценит Дюмфриса, но пока никаких переговоров нет»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Рамсдейл: «Буду ли я на чемпионате мира – это вопрос»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы ищем опорника, но нужно купить правильного игрока»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду переживает, что Месси обойдёт его по голам в Лиге чемпионов
12:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о трансфере де Йонга в «МЮ»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» присматривается к нападающему «Ренна»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Между «Атлетико» и Роналду нет ничего серьёзного
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Спенса официально
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» обозначил новую трансферную цель
11:32 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо не считает «Манчестер Юнайтед» фаворитом Премьер-лиги
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус», «Интер» и «ПСЖ» поспорят за 19-летнего таланта из «Манчестер Юнайтед»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» показал новую форму в непривычной расцветке фото
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подпишет правого защитника только в случае ухода Уан-Биссаки
11:10 · Англия. Премьер-лига
Кимпембе признался, что не хочет покидать «ПСЖ»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Продажа Зинченко поможет «Манчестер Сити» подписать другого защитника из АПЛ
Все новости
Рекомендуем