Роналду переживает, что Месси обойдёт его по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обеспокоен тем, что Лионель Месси может занять первую строчку в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю турнира.

Об этом сообщает испанское издание Sport. Именно эту причину СМИ называют главной в решении Роналду уйти из «Юнайтед».

В новом сезоне команда Эрика тен Хага будет выступать в Лиге Европы, в то время как клуб Месси «ПСЖ» будет сражаться в главном еврокубке.

На данный момент список возглавляет португалец, у которого на счет 140 голов. У Месси – 125. Ближайшие преследователи – Роберт Левандовски из «Барселоны» и Карим Бензема из «Реала» ( у обоих по 86 голов) – вряд ли смогут приблизиться к двум лучшим нападающим турнира.