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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду переживает, что Месси обойдёт его по голам в Лиге чемпионов

19 Июля 2022 • 12:23 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обеспокоен тем, что Лионель Месси может занять первую строчку в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю турнира.

Об этом сообщает испанское издание Sport. Именно эту причину СМИ называют главной в решении Роналду уйти из «Юнайтед».

В новом сезоне команда Эрика тен Хага будет выступать в Лиге Европы, в то время как клуб Месси «ПСЖ» будет сражаться в главном еврокубке.

На данный момент список возглавляет португалец, у которого на счет 140 голов. У Месси – 125. Ближайшие преследователи – Роберт Левандовски из «Барселоны» и Карим Бензема из «Реала» ( у обоих по 86 голов) – вряд ли смогут приблизиться к двум лучшим нападающим турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Карим Бензема ПСЖ Роберт Левандовски
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