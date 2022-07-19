Тен Хаг высказался о трансфере де Йонга в «МЮ»

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о возможном подписании голландского полузащитника Френки де Йонга, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне».

«Я не люблю комментировать слухи. Могу сказать лишь то, что команде нужен правильный игрок. У нас есть список претендентов на место в середине поля, и мы подыскиваем футболиста, который действительно будет полезен нам. Клуб сразу же сообщит о трансфере, если появится такой игрок», - передает слова тренера football-espana.

Ранее стало известно, что де Йонг готов покинуть «Барселону» ради только одного клуба – мюнхенской «Баварии».