«Ливерпуль» присматривается к нападающему «Ренна»

«Ливерпуль» обратил внимание на форварда «Ренна» Мартена Терье.

Ранее главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил, что клуб больше не собирается приобретать футболистов в текущее межсезонье. Однако, как сообщает The Mirror, англичане рассматривают вариант с покупкой Терье.

Интерес к нападающему «Ренна» связан с ситуацией вокруг Роберто Фирмино. Контракт 31-летнего бразильца заканчивается через год, и велика вероятность, что форвард покинет команду в нынешнее или следующее межсезонье.

В прошедшем сезоне Терье провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.