Защитник Джед Спенс стал шестым новичком «Тоттенхэма» в это трансферное окно. На своём официальном сайте «шпоры» официально объявили о том, что англичанин подписал с клубом долгосрочный контракт.

Трансфер Спенса обойдётся «Тоттенхэму» в 15 миллионов евро, но сумма может увеличиться в будущем за счёт бонусов. Отмечается, что трансфер Спенса был личной инициативой тренера «шпор» Антонио Конте.

Прошлый сезон Спенс провёл на правах аренды за «Ноттингем Форест», которому помог оформить возвращение в Английскую премьер-лигу. Права на футболиста до сегодняшнего дня принадлежали «Мидлсбро».