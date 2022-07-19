«Манчестер Сити» обозначил новую трансферную цель

«Манчестер Сити» решил сработать на перспективу и подписать перспективного полузащитника Эмилио Лоуренса, являющегося воспитанником академии «Эвертона».

Согласно информации журналистов Manchester Evening News, «горожане» могут в ближайшее время предпринять попытку заполучить 16-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Лоуренс выступал за молодежную команду «ирисок». Полузащитник принял участие в 22 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

Кроме того, Эмилио является футболистом юношеской сборной Шотландии.