Фабиньо не считает «Манчестер Юнайтед» фаворитом Премьер-лиги

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился с журналистами ожиданиями от нового сезона АПЛ.

«Манчестер Сити», очевидно, является фаворитом, и с ним сложно бороться за победу в Премьер-лиге. Вы можете провести один из своих лучших сезонов, как это сделали мы, набрать более 90 очков, и это все равно не означает, что вы выиграете титул» - сказал Фабиньо в интервью The Athletic.

Полузащитник особо отметил трансфер нападающего Эрлинга Холанна, но при этом упомянул и несколько других клубов.

«Тоттенхэм» купил несколько хороших игроков, «Арсенал» -Габриэля Жезуса, «Челси» тоже. Все усиливались, потому что все хотят обыграть «Сити». Это означает, что в этом сезоне Премьер-лига будет на действительно хорошем уровне», - заключил полузащитник «Ливерпуля».

Интересно, что Фабиньо ни слова не сказал о «Манчестер Юнайтед», из чего журналисты сделали вывод, что бразилец не рассматривает «красных дьяволов» в качестве кандидатов на победу в АПЛ.

В прошлом сезоне «МЮ» занял в чемпионате Англии 6-е место. Этим летом команду возглавил новый тренер Эрик тен Хаг, который уже успел осуществить несколько трансферов.