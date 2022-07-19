«Манчестер Сити» представил гостевой комплект игровой экипировки на сезон-2022/2023. Форма выполнена в непривычной для английского коллектива красно-чёрной расцветке.

Напомним, что традиционным цветами для команды из Манчестера являются бело-голубые цвета.

Новый розыгрыш английской Премьер-лиги подопечные испанского специалиста Хосепа Гвардиолы начнут выездным поединком против лондонского «Вест Хэма». Встреча состоится 7 августа.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл очередной чемпионский титул АПЛ, опередив лишь на один балл «Ливерпуль».