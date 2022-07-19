Кимпембе признался, что не хочет покидать «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе сообщил руководству, что хотел бы остаться в команде.

Ранее была информация, что французский клуб ведет переговоры о трансфере футболиста с «Челси». Однако, как сообщает L’Equipe, сам игрок уведомил боссов «ПСЖ», что не планирует менять клуб.

Французские СМИ добавляют, что «ПСЖ» не будет форсировать уход футболиста, но если поступит конкретное предложение, которое устроит руководство, оно будет рассмотрено. Контракт игрока с парижанами истекает через два года.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 30 матчей, в которых отметился 1 голом.