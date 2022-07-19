Продажа Зинченко поможет «Манчестер Сити» подписать другого защитника из АПЛ

Продажа Александра Зинченко в «Арсенал» поможет «Манчестер Сити» подписать у «Брайтона» левого защитника Марка Кукурелью. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Брайтон» требует за Кукурелью сумму в районе 60 миллионов евро, которую ранее «Манчестер Сити» не хотел платить. Тем не менее, вырученные 40 миллионов за трансфер Зинченко заметно помогут «горожанам» совершить трансфер.

Ожидается, что после завершения перехода Зинченко в «Арсенал» «Манчестер Сити» в очередной раз обратится к «Брайтону» по трансферу Кукурельи. В руководстве «горожан» уверены, что им удастся заключить сделку.