Агуэро: «Бундеслига находится на более низком уровне, чем Ла Лига и АПЛ»

Бывший нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал трансфер нападающего Роберта Левандовски.

«То, что Левандовски сделал в «Баварии», должно быть продемонстрировано и в «Барселоне». Для меня Бундеслига находится на более низком уровне, чем Премьер-лига и Ла Лига. Но даже в этом случае немецкая лига сильна», - сказал Агуэро во время одного из стримов.

Аргентинец считает, что в испанском чемпионате Левандовски придется приложить больше усилий, чтобы остаться на том статистическом уровне, который он показывал в «Баварии».

В прошедшем сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.