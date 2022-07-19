Тухель сослал Гилмора в резервную команду

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор вряд ли останется в команде в следующем сезоне. Главный тренер «синих» Томас Тухель сослал шотландского хавбека в резервную команду, которая будет тренироваться отдельно от основы.

Этим самым немецкий специалист наверняка дал понять Гилмору, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Напомним, что прошлую кампанию шотландец провёл на правах аренды за «Норвич», который финишировал на последнем месте в Английской премьер-лиге.

Ранее в аренде Гилмора был заинтересован «Эвертон», где футболиста ждёт бывший тренер Фрэнк Лэмпард, который как раз и позволил ему дебютировать в АПЛ в сезоне-2019/20.