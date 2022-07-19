Артета прокомментировал трансфер Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на своей пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о возможном трансфере Александра Зинченко из «Манчестер Сити», с которым испанский специалист уже пересекался в стане «горожан», когда работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.

«Сейчас я ничего не знаю, если будут какие-то обновления в будущем, мы обязательно дадим вам знать», – сказал испанец.

Напомним, что Зинченко должен обойтись «Арсеналу» в сумму около 40 миллионов евро. Скорее всего, украинец будет выступать в новой команде на позиции центрального полузащитника. Именно в этом амплуа его хочет видеть Артета.