Романо: «Зиеш покинет «Челси» этим летом»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо считает, что полузащитник «Челси» Хаким Зиеш покинет команду в летнее межсезонье.

«Я ожидаю, что Зиеш покинет «Челси». «Милан» хочет его, но на данный момент клуб сосредоточен на трансфере Шарля де Кетеларе. Это приоритетная цель. Затем «Милан» займется переходом Зиеша», - сообщил Романо.

Информация о переходе Зиеша в итальянский клуб появилась несколько недель назад, однако ничего конкретного пока не происходило. Сам Зиеш готов покинуть «синих», так как недоволен малым количеством игрового времени, которое ему выделяет наставник «Челси» Томас Тухель.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 23 игры, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.