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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван клуб, потративший больше всех на трансферы этим летом

19 Июля 2022 • 10:08 Комментировать

Журналисты немецкого спортивного издания Bild опубликовали список европейских топ-клубов, которые больше всех потратили на усиление состава в текущее трансферное окно.

Лидером рейтинга является мюнхенская «Бавария», которая уже заплатила за новичков 120,5 миллиона евро. В эту сумму уже включен трансфер защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Ранее мюнхенцы сообщили о покупке Садио Мане и Райана Гравенберха.

На втором месте располагается «Манчестер Сити», потративший 108,7 миллиона на приобретение Эрлинга Холанна и Кэлвина Филлипса.

Топ-3 замкнула каталонская «Барселона» - 103 миллиона. Ряды «сине-гранатовых» этим летом пополнили Роберт Левандовски и Рафинья Диас.

Также в десятку попали: «Арсенал», «Челси», «Боруссия», «Ливерпуль», «Реал», «ПСЖ» и «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Сити
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