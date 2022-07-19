Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линделоф – о Маласиа: «Он кажется отличным парнем»

19 Июля 2022 • 10:06 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф поделился своим мнением по поводу новичка команды Тирелла Маласиа.

«Тирелл великолепен. Я немного поговорил с ним, и он кажется отличным парнем. Я думаю, что он великолепно впишется в команду», - сказал Линделоф в интервью MUTV.

Маласиа перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Фейеноорда» за сумму около 18 миллионов евро.

Также Линделоф рассказал о том, как проходит предсезонный сбор.

«Тренировки идут очень хорошо. Я думаю, что мы сильно активизировались. Это тяжело, но так и должно быть на предсезонке. Тен Хаг многого требует, и я думаю, что это здорово», - сказал Линделоф.

В прошедшем сезоне Линделоф провел в АПЛ 28 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Виктор Линделоф Тирелл Маласиа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус», «Интер» и «ПСЖ» поспорят за 19-летнего таланта из «Манчестер Юнайтед»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» показал новую форму в непривычной расцветке фото
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подпишет правого защитника только в случае ухода Уан-Биссаки
11:10 · Англия. Премьер-лига
Кимпембе признался, что не хочет покидать «ПСЖ»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Продажа Зинченко поможет «Манчестер Сити» подписать другого защитника из АПЛ
11:01 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Бундеслига находится на более низком уровне, чем Ла Лига и АПЛ»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Тухель сослал Гилмора в резервную команду
10:54 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал трансфер Зинченко
10:44 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Зиеш покинет «Челси» этим летом»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Милан» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду сделал себе инъекции ботокса в интимное место 1
10:06 · Англия. Премьер-лига
Линделоф – о Маласиа: «Он кажется отличным парнем»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Зинченко пока не определился, стоит ли ему переходить в «Арсенал»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Патрик Виейра: «Не думаю, что есть шанс вернуть Галлахера»
09:49 · Англия. Премьер-лига
Трансферная цель «Челси» и «МЮ» сегодня пройдёт медосмотр в другом клубе
Все новости
Рекомендуем