Линделоф – о Маласиа: «Он кажется отличным парнем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф поделился своим мнением по поводу новичка команды Тирелла Маласиа.

«Тирелл великолепен. Я немного поговорил с ним, и он кажется отличным парнем. Я думаю, что он великолепно впишется в команду», - сказал Линделоф в интервью MUTV.

Маласиа перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Фейеноорда» за сумму около 18 миллионов евро.

Также Линделоф рассказал о том, как проходит предсезонный сбор.

«Тренировки идут очень хорошо. Я думаю, что мы сильно активизировались. Это тяжело, но так и должно быть на предсезонке. Тен Хаг многого требует, и я думаю, что это здорово», - сказал Линделоф.

В прошедшем сезоне Линделоф провел в АПЛ 28 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.