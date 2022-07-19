Зинченко пока не определился, стоит ли ему переходить в «Арсенал»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сомневается в переходе в лондонский «Арсенал». Как сообщает в социальных сетях журналист Мартин Блэкбёрн, украинец рассматривает возможность остаться в стане «горожан» и продолжать бороться за место в основном составе.

При этом Зинченко нравится идея воссоединения с Микелем Артетой в лондонском «Арсенале». У игрока уже согласован контракт с «канонирами», а сами клубы уже договорились о сумме компенсации в размере 40 миллионов евро, только вот Александр пока не спешит давать окончательное добро на переход.

Напомним, что Артета хочет использовать Зинченко на позиции центрального полузащитника, тогда как в «Манчестер Сити» украинец выступает на фланге обороны.