Патрик Виейра: «Не думаю, что есть шанс вернуть Галлахера»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра отрицательно отреагировал на вопрос журналиста о потенциальном возвращении в команду полузащитника Конора Галлахера.

«На данный момент я не думаю, что у него есть шанс вернуться. Он игрок «Челси». Он проводит там предсезонную подготовку. Честно говоря, мы желаем ему всего наилучшего», - сказал Виейра.

В прошлом сезоне, находясь в «Кристал Пэлас» на правах аренды, Галлахер был признан лучшим игроком команды. Его игра привлекла внимание наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

В чемпионате Англии он сыграл в 34 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.