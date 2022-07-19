Трансферная цель «Челси» и «МЮ» сегодня пройдёт медосмотр в другом клубе

Защитник «Ланса» Жонатан Клосс вряд ли в следующем сезоне будет играть в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Фабрицио Романо, французский футболист сегодня пройдёт медосмотр в стане «Марселя».

29-летний защитник обойдётся «провансальцам» в 8 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист отметился 5 голами и 11 результативными передачами в чемпионате Франции.

Напомним, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» рассматривали кандидатуру Клосса до недавних пор. Если «синие» хотели подписать француза на подмену Рису Джеймсу, то в стане «красных дьяволов» у игрока было бы больше шансов заиграть в основе, учитывая, что главный тренер Эрик тен Хаг намерен продать Аарона Уан-Биссаку.