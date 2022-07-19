Зинченко согласовал условия контракта с «Арсеналом»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко договорился с «Арсеналом» об условиях личного контракта.

Как сообщает эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо, контракт рассчитан до лета 2026 года. Ранее была информация, что о переходе Зинченко договорились и клубы. Сумма трансфера составит около 35 миллионов евро.

Зинченко не был основным игроком «Сити». Украинцу приходилось испытывать жесткую конкуренцию со стороны Жоау Канселу. Ожидается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета предоставит защитнику больше игрового времени.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 15 матчей, отдав в них 4 голевые передачи.