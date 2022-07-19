«Севилья» не спешит продавать Кунде, клуб хочет получить максимум за своего игрока

Испанская «Севилья» намерена выручить максимальную сумму за своего защитника Жюля Кунде. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, андалузский клуб может повысить цену на футболиста из-за грядущей конкуренции.

Сейчас на игрока претендуют два клуба – лондонский «Челси» и каталонская «Барселона». «Синие» в данный момент готовы предложить около 55 миллионов евро за игрока, тогда как «Севилья» хочет минимум 60. В то же время «Барселона» может дать за Кунде 40 миллионов евро + Мемфиса Депая, но андалузский клуб хочет получить только деньги.

Напомним, что Кунде в данный момент восстанавливается после операции на колене, которую футболисту провели после июньского матча сборной Франции в Лиге наций.