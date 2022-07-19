Вернер: «Я хочу больше игрового времени»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер заявил журналистам, что ему не хватает игрового времени в «Челси».

«Ясно, что я хочу играть больше, и я должен играть больше, чтобы подойти в хорошей форме к чемпионату мира, и вообще иметь шанс сыграть на нем», — сказал Вернер в интервью Daily Mail.

В прошлом розыгрыше АПЛ Вернер выходил на поле в стартовом составе «Челси» менее, чем в половине игр. Ранее была информация, что «синие» не против обмена Вернера в «Ювентус» на защитника Маттайса де Лихта, что может говорить о том, что наставник «Челси» Томас Тухель не в полной мере рассчитывает на нападающего.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 игру, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.