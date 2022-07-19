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«Манчестер Юнайтед» готов предложить ван де Бека за Беннасера

19 Июля 2022 • 09:15 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Милану» полузащитника Донни ван де Бека и деньги в обмен на Исмаэля Беннасера.

Назначение Эрика тен Хага новым тренером «Юнайтед, похоже, не сильно повлияет на будущее ван де Бека. Англичане готовы пожертвовать футболистом ради трансфера Беннасера, сообщает Calciomercatoweb.

Ранее тен Хаг однозначно подтвердил, что клуб намерен приобрести еще одного опорного полузащитника. Кандидатами на эту позицию были Френки де Йонг из «Барселоны» и Юри Тилеманс из «Лестера», но с обоими трансферами возникли проблемы.

«Милан» оценивает Беннасера в 40 миллионов евро. «МЮ» готов снизить стоимость трансфера, предложив в обмен молодого голландца.

В прошлом сезоне ван де Бек, выступая за «МЮ» и «Эвертон», в 15 матчах АПЛ забил 2 гола. Беннасер в 31 игре Серии А забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Юнайтед Исмаэль Беннасер Донни ван де Бек Трансферы футбола - лето 2022
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