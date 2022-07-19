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Тилеманс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

19 Июля 2022 • 09:05 Комментировать

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».

Футболист стремится подписать контракт с «Арсеналом», сообщает Football Insider.

Интерес со стороны «Юнайтед» продиктован желанием наставника команды Эрика тен Хага пописать еще одного опорного полузащитника. «Красные дьяволы» несколько месяцев пытаются переманить к себе Френки де Йонга из «Барселоны», но голландец пока так и не дал согласия.

Похожая история может случиться с Тилемансом. Как сообщает источник, бельгиец хочет перейти исключительно в «Арсенал».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Юри Тилеманс Трансферы футбола - лето 2022
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