Тилеманс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».

Футболист стремится подписать контракт с «Арсеналом», сообщает Football Insider.

Интерес со стороны «Юнайтед» продиктован желанием наставника команды Эрика тен Хага пописать еще одного опорного полузащитника. «Красные дьяволы» несколько месяцев пытаются переманить к себе Френки де Йонга из «Барселоны», но голландец пока так и не дал согласия.

Похожая история может случиться с Тилемансом. Как сообщает источник, бельгиец хочет перейти исключительно в «Арсенал».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.