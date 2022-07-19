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«Вулверхэмптон» отправляет своего форварда в Бельгию

19 Июля 2022 • 08:48 Комментировать

Перспективный португальский форвард Фабиу Силва покидает «Вулверхэмптон» и переезжает в бельгийский чемпионат. По сообщениям в соцсетях инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы 20-летнего игрока станет «Андерлехт».

Силва проведет в брюссельской команде следующий сезон на правах аренды. В ближайшие дни футболист должен пройти медицинский осмотр и подписать официальные бумаги о переходе.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии португалец провел 26 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. Его трансферный ценник составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Андерлехт Фабиу Силва Трансферы футбола - лето 2022
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