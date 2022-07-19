Тухель оценил трансфер Кулибали

Немецкий тренер Томас Тухель, занимающий пост главного тренера лондонского «Челси», прокомментировал подписание сенегальского центрального защитника Калиду Кулибали.

«Мы подписали очень высококлассного футболиста. Кулибали может играть как в тройке, так и в четверке защитников. Считаю, клуб провернул прекрасный трансфер.

Калиду знаком с некоторыми игроками команды, поэтому не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией. У нас отличный коллектив, все футболисты рады приходу такого новичка», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Трансфер сенегальца обошелся «Челси» в 38 миллионов евро. С ним подписан контракт до лета 2026 года.