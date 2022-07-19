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«Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус» сразятся за игрока сборной Испании

19 Июля 2022 • 08:05 Комментировать

Испанский защитник Пау Торрес пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям инсайдера Флориана Плеттенберга, интерес к игроку проявляют три европейских гранда.

Переговоры с «жёлтой субмариной» по трансферу Торреса ведут лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус». Потенциальному покупателю придется заплатить за трансфер испанца порядка 55 миллионов евро.

25-летний центральный защитник провел в прошлом сезоне чемпионата Испании 33 поединка. В активе Торреса пять забитых мячей и одна результативная передача. Также на его счету пять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Манчестер Сити Пау Торрес Трансферы футбола - лето 2022
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