«Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус» сразятся за игрока сборной Испании

Испанский защитник Пау Торрес пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям инсайдера Флориана Плеттенберга, интерес к игроку проявляют три европейских гранда.

Переговоры с «жёлтой субмариной» по трансферу Торреса ведут лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус». Потенциальному покупателю придется заплатить за трансфер испанца порядка 55 миллионов евро.

25-летний центральный защитник провел в прошлом сезоне чемпионата Испании 33 поединка. В активе Торреса пять забитых мячей и одна результативная передача. Также на его счету пять желтых карточек.