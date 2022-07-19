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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Давали 25 миллионов евро»: украинский игрок вспомнил о срыве трансфера в «Ливерпуль»

19 Июля 2022 • 07:18 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Украины, «Днепра» и «Шахтёра» Евгений Коноплянка вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

В интервью Weszlo игрок признался, что плакал после срыва трансфера. По его словам, представители мерсисайдского гранда приезжали в Днепр и вели переговоры с руководством клуба. За трансфер Коноплянки было предложено 25 миллионов евро, однако владелец «Днепра» Игорь Коломойский не отпустил футболиста в английскую Премьер-лигу.

Напомним, что в Европе Евгений поиграл за «Севилью» и «Шальке». В настоящий момент 32-летний украинский хавбек выступает в чемпионате Польши за клуб «Краковия».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Евгений Коноплянка
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