«Давали 25 миллионов евро»: украинский игрок вспомнил о срыве трансфера в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник сборной Украины, «Днепра» и «Шахтёра» Евгений Коноплянка вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

В интервью Weszlo игрок признался, что плакал после срыва трансфера. По его словам, представители мерсисайдского гранда приезжали в Днепр и вели переговоры с руководством клуба. За трансфер Коноплянки было предложено 25 миллионов евро, однако владелец «Днепра» Игорь Коломойский не отпустил футболиста в английскую Премьер-лигу.

Напомним, что в Европе Евгений поиграл за «Севилью» и «Шальке». В настоящий момент 32-летний украинский хавбек выступает в чемпионате Польши за клуб «Краковия».