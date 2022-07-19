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«Вест Хэм» назвал три трансферные цели

19 Июля 2022 • 06:49 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» планирует сразу несколько подписаний в текущее трансферное окно. Согласно данным Evening Standard, в поле зрения «молотобойцев» находятся три футболиста.

Как сообщает источник, трансферными целями лондонского клуба являются нападающий «Челси» Армандо Броя, вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и полузащитник Амаду Онана, выступающий в составе французского «Лилля».

По итогам минувшего сезона «молотобойцы» финишировали на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Благодаря этому результату команда получила путевку в еврокубки на сезон-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джесси Лингард Трансферы футбола - лето 2022 Армандо Броя
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