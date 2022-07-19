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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ будет бороться с затяжками времени

19 Июля 2022 • 01:54 Комментировать

Со следующего сезона английская Премьер-лига будет использовать новую систему, которая позволит бороться с затяжками времени при вводе мяча в игру, сообщает Daily Mail.

Суть новой системы заключается в использовании 10 мячей. Одним из них будут играть футболисты, второй останется у резервного арбитра, и по два расположатся с каждой из четырех сторон поля.

При этом, два мяча за обоими воротами будут располагаться так, чтобы не мешать системе Hawk-Eye, фиксирующей пересечение снарядом лицевой линии.

Кроме того, АПЛ даст рекомендации болбоям подавать мяч с одинаковой интенсивностью как домашней, так и гостевой сторонам.

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