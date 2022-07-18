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Шелви останется в «Ньюкасле» ещё на два сезона

18 Июля 2022 • 22:55 Комментировать

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви объявил, что останется в «Ньюкасле» до конца сезона 2023-24 годов.

Текущий контракт 30-летнего футболиста заканчивается летом следующего года. Тем не менее, игрок раскрыл детали соглашения, которые позволят ему задержаться в клубе немного подольше.

Футболисту осталось провести всего три игры, после чего автоматически сработает пункт о продлении соглашения еще на один сезон. «Мне 30 лет, а я выгляжу на все 40! Естественно, я рад и стремлюсь к тому, чтобы заключить новый контракт», - сказал Шелви журналистам.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 24 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Ньюкасл Джонджо Шелви
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