Тен Хаг – о росте Лисандро Мартинеса: «Просто нужно найти баланс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слова журналистов о низком росте новичка команды Лисандро Мартинеса.

«Он не самый высокий, но он неплохо играет в воздухе. Я чувствую себя комфортно. Конечно, нужен правильный баланс. Он хорошо выбирает момент для вступления в борьбу, это одна из его способностей», - отметил тен Хаг в интервью с Athletic.

Кроме того специалист отметил, что защитник «привносит южноамериканский дух, контролируемую агрессивность», и добавил, что это очень хорошо подойдет стилю игры «Юнайтед».

В прошедшем сезоне Мартинес, выступая за «Аякс», провел в чемпионате Голландии 24 игры, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.